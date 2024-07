Car, sí, però ha valgut la pena

Creat: Actualitzat:

No hi ha cap dubte que els CEO de RTVE l’han encertat de ple aquests mesos de juny, juliol i agost. Els ha costat diners, sí, però la inversió ha valgut la pena. Estan acumulant setmanes i setmanes de lideratge en les audiències gràcies a l’Eurocopa de futbol primer i als Jocs Olímpics després amb xifres estratosfèriques que han deixat en res la competència, per la qual cosa han optat per arriar veles i no exposar gaire (Telecinco sí que s’ha arriscat amb Supervivientes All Stars per ser segona) i pensar allò que no hi ha mal que cent anys duri i que ja vindran temps millors quan tot torni a la normalitat. Però el que no li treu ningú és el 70 per cent llarg a la final futbolística, el 31,6 per cent de la cerimònia inaugural –la van criticar molt, però tothom la va veure, potser per criticar-la amb coneixement de causa– o un 28 per cent en l’estrena del doble Nadalcaraz. I això no ha fet més que començar. D’altra banda, també val a dir que el desplegament de RTVE a París és impressionant: àgil i puntual, encara que de vegades s’encavalquin competicions.