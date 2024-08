Creat: Actualitzat:

TVE s’ha tret de la màniga un programa la mar d’atractiu titulat Vuelvo a empezar que el posen els dilluns, passada ja de llarg la mitjanit, després d’El Grand Prix. Una pena perquè l’espai dirigit per José Luis Domínguez i Lidia Fuentes es mereixeria un millor horari. Es tracta d’un recorregut per petits municipis de l’Espanya buidada amb algú que hi ha nascut com a conductor i que al cap dels anys s’aplica allò de “com a casa, enlloc”. A casa ens va agradar la història de la Yolanda, una infermera, cap de quiròfan, a Brussel·les que ho va deixar tot per tornar al seu Santiago Pontones, a Jaén, on naix el Segura, per fer-se càrrec d’una buitrera, una colònia de voltors. P.D.: Al Boig d’ahir, per culpa del que abans s’atribuïa als “follets d’impremta”, va aparèixer una frase que contradeia la crítica negativa al programa de Jorge Javier Vázquez a Telecinco. La frase original i que va haver de sortir era aquesta: “...No van aconseguir impedir que la sensació del que es veia en pantalla NO eren històries veritables i SÍ tretes de l’immens planter de TikTok.”