Els esports s’encavalquen

Creat: Actualitzat:

Un indignat lector, pel que es veu seguidor d’aquesta secció, ens truca per queixar-se del que va passar durant la primera part de l’Espanya-Japó, de quarts de final, de la competició de futbol. Fins i tot en quatre ocasions es va minimitzar la imatge del partit, col·locant-la en un raconet inferior, per donar pas al combat de boxa de l’espanyol Rafa Lozano, que es va oferir íntegrament, i la cerimònia de lliurament de medalles amb l’or en vela i la plata i el bronze en els 20 quilòmetres marxa, amb l’agreujant, a més, que durant la baralla al ring va passar desapercebut a l’espectador l’1-0 a Lió marcat pel blaugrana Fermín i com locutors i comentaristes no ho van advertir en la reducció de pantalla. Al tornar a la normalitat, van continuar la narració com si res, sense anunciar el gol de la rojita. Aquest és un risc que es corre al tenir els drets de tots els esports amb presència hispana, o no, i no gaires espais per poder oferir-los tots en directe: La 1, La 2 i Teledeporte. I com que tampoc es tracta de fer-les totes monotemàtiques, van i s’encavalquen els esdeveniments.