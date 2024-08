Hooligans sí, però sense notar-se

Creat: Actualitzat:

Hem arribat a l’equador dels Jocs Olímpics de París i hem detectat un (mal) costum o tendència dels comentaristes de RTVE en les competicions en què participen esportistes espanyols. Està bé que, a mesura que els escollits entren en la lluita directa per les medalles, ens desbordi l’entusiasme i ens encegui la passió, però el hooliganisme, davant de les càmeres, ha de tenir un límit per no assemblar-se els comentaris als que faríem, per exemple, a la barra d’un bar. Aquest cap de setmana s’ha notat i molt en els comentaris de les competicions de boxa i de gimnàstica. Les derrotes de Rafa Lozano i José Quiles i el setè lloc de Ray Zapata s’han degut a un complot dels malvats àrbitres i jutges. Fins i tot el gimnasta va haver de rectificar-los. Per cert, qui ja s’ha convertit en l’estrella de París és el periodista Ernest Riveras (Badalona, 1964), que ha passat de ser un pes pesant a DAZN a resumir i donar entrades en les diferents competicions a La 1 al costat de Fe López. Els seus comentaris, no exempts de segones intencions, fan més amena la seua àrdua tasca.