Molt fer la pilota, massa

Ja saben que no som gaire de comentar programes i sèries que no puguin veure’s en obert a la TDT, però, com diu un bon amic, avui dia qui no té a casa el servei de Movistar? Així que farem una reflexió sobre l’especial Inimitable, que encara s’emet en aquesta plataforma, gravat fa unes setmanes al Teatro Alcalá de Madrid amb motiu del vint-i-cinquè aniversari en la professió de l’imitador i humorista Carlos Latre (Castelló, 1979) que es va fer a cavall del seu adeu d’Antena 3 i la seua arribada a Telecinco. El xou va ser un encadenament d’elogis, rialles i aplaudiments que va acabar resultant pesat i massa embafador. El personal salivava tant que feia la sensació que en qualsevol moment seria impossible mantenir la verticalitat tant al pati de butaques com a l’escenari. Hi havia tants famosos a la sala com en les aparicions en vídeo, que era més fàcil endevinar qui no hi era que qui sí. Carlos Latre, tot cal dir-ho, és un dels millors d’aquest país, i de part de l’estranger, en la seua feina, però tampoc és per tornar-se bojos.