...i riurem una bona estona!

Es van revelant plans per a la nova temporada televisiva. Antena 3 no s’ha quedat enrere i ja està publicitant el seu nou programa d’entreteniment per a les nits dels divendres o dissabtes, les seues dos places fortes. Es dirà López y Leal contra el canal, un eufemisme de títol que ve a desmentir allò de “no mosseguis mai la mà que t’alimenta”. Perquè d’això es tracta. Dos presentadors de pes de la casa que competiran contra Atresmedia en una sèrie de jocs físics i mentals. Pitjor són encara les recompenses i/o càstigs, segons vagi la cosa. Si guanyen, apareix un ambigu “podran dir i fer el que vulguin”. Criticar els seus caps, per exemple, o acomiadar-se amb indemnització per anar-se’n a la competència? Però si perden, “hauran de fer durant 24 hores el que els mani la cadena”. Netejar el plató? Gravar programes fins a acabar-ne farts? I cal que vagin amb compte amb els seus rivals a cada programa: Jorge Fernández, Manuel Fuentes, Cristina Pedroche, Chicote, Chenoa, Ana Guerra.. En fi, ja ho veuen, una festa d’amiguets entre rialles i unes quantes copes a l’acabar.