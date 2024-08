És que ja no hi ha idees!

Creat: Actualitzat:

Ens resistim a acceptar la teoria que a la televisió ja no hi ha idees noves, que tot consisteix a adaptar formats que en el seu moment van triomfar en altres cadenes o plataformes. Tampoc no creiem, encara que la realitat ens desmenteix gairebé diàriament, en aquella altra màxima d’un ministre de l’Interior que en el seu moment va deixar anar allò que “els experiments, a casa i amb gasosa”. Però el cas és que els esdeveniments s’obstinen en el contrari. Ara mateix, Telecinco està ja patrocinant un dels espais destinats a lluitar pel lideratge de l’audiència en prime time en una tardor en la qual el podi es vendrà molt car. La cosa es dirà Dinastías i la presentarà el tot terreny Joaquín Prat. La part dolenta és que aquest programa és una mera còpia del Lazos de sangre de La 1. Això és agafar una saga familiar de pes i esmicolar-la fins a l’últim grup. Si a RTVE la cosa ja grinyolava per contenció, a Mediaset serà al contrari, per excés. Tots els draps bruts (els bons no, que no donaven audiència) surtin a la llum. Comencen amb els de Ruiz-Mateos.