La família Telerín

Val a aclarir que el titular no pretén, per descomptat, injuriar la icònica família televisiva, en blanc i negre, creada el 1964 per Santiago i José Luis Moro amb la qual des de RTVE es convidava els nens i nenes de l’època a anar-se’n al llit. Simplement, és que el qualificatiu li va com anell al dit, per a mal, òbviament, per definir la desestructurada, fora mida, família formada per Maite Galdeano (Pamplona, 1969), la seua filla Sofía Suescun (Pamplona, 1996) i el seu, ara per ara, encara gendre Kiko Jiménez (Linares, 1992). Els tres tenen en comú que, sense fotre ni brot, viuen de les seues aportacions a les xarxes socials i a les seues interminables baralles als platós de Mediaset (en altres cadenes tenen prohibida l’entrada). Estan ben entrenats. Els tres procedeixen de l’interminable planter de realities de la casa: Gran hermano, Supervivientes, Mujeres y hombres y viceversa.. Aquest mes d’agost, han omplert hores i hores de programació amb la seua (pen)última baralla plena d’amenaces i retrets sense que, la veritat, l’espectador hagi aconseguit saber de què va la cosa.