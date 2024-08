...I a Carlos Sobera, tampoc

Creat: Actualitzat:

Com dèiem ahir, a Telecinco no donen respir als seus pesos pesants, als quals espremen de manera immisericordiosa, ben pagats això sí, per continuar a peu de trinxera en la batalla per l’audiència. Si a Jorge Javier Vázquez només falta col·locar-li un llit plegable al seu camerino de Fuencarral, a Carlos Sobera (Barakaldo, 1960) li passa una cosa semblant. Amb un Jesús Vázquez clarament a la baixa, s’ha convertit en un dels vaixells insígnia de la casa. Un totterreny que s’atreveix amb tot, malgrat que precisament no tot li surti bé. Des de la seua talaia de First Dates, que segueix immune a tot, va acceptant tot el que li demanin: concursos, programes de testimonis, gales de realities.. Ara mateix, a hores d’ara d’agost, ja estan promocionant a la cadena el seu nou repte per a després de l’estiu. No sembla gaire atractiu, la veritat, però ho afrontarà amb la professionalitat que el caracteritza. Es tracta de Todos por ti, un concurs familiar amb els famosos, coneguts i saludats en el qual un concursant, amb quinze familiars i amics, intentarà sumar un atractiu pot.