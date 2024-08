Un anunci d’allò més carregós

Creat: Actualitzat:

De tant en tant, en comptes de saltar-nos-les, ens agrada fer un tomb per les interminables tandes d’anuncis de les cadenes. I aquest estiu destaca, per insuportable, el que protagonitza l’austríac Arnold Schwarzenegger (Thal, 1949) promocionant una marca d’eines per a jardí. Sobreactuat, malgrat que es pot dir que el doblatge tampoc no ajuda, menja el coco a indefensos “manetes” del bricolatge com si fos un sergent instructor del cos dels marines amb el seu “per fer una bona feina és fonamental comptar amb bones eines”. Francament, ens agradava molt més el nostre Bricomanía, amb idèntica exhibició de material per fer possible el que sembla impossible i deixar la casa, el jardí o el que s’intervingués fet un pinzell. Així que entre trepants, serres mecàniques i altres eines no hi ha tasca, per àrdua que sembli, que se li resisteixi a Arnold, al qual ja comencen a pesar-li els anys. El que més ens agrada és quan és capaç de cisellar una imitació del Discòbol de Miró, al crit d’“el múscul foragita els ocells”. I es queda tan ample.