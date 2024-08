La família Telerín no descansa

Creat: Actualitzat:

Déu ha vingut a veure Mediaset aquest estiu amb la família Galdeano-Suescun-Jiménez i les seues baralles que han convertit, a falta de les serps estivals d’altres temps, en una espècie de qüestió d’estat que fan pensar: i què ens importen les baralles de Mayte Galdeano (la mare), Sofía Suescun (la filla, que ja suma més parelles que anys) i Antonio Jiménez, l’actual pollastre de la nena? Doncs, en principi, res. És més, a casa ens faria més il·lusió saber les del veí del primer segona. Però no. Retroalimentades en tots els programes de la casa, les anades i vingudes dels tres, sense feina coneguda més enllà de les seues aportacions a les xarxes socials, el seu hàbitat natural, els estan aportant uns ingressos econòmics més que notables. Fins al punt que ja hi ha qui creu que tot es tracta d’un bast muntatge i que li han colat a l’ingenu espectador. Divendres, la filla va passar pel ¡De viernes! (i van tardar a exhibir-la entre tants esquers). La setmana que ve hi anirà la mare i, si poden, elles dos i, si ell es deixa, que es deixarà, el trio al complet com a grande finale.