...I al final va guanyar Sonsoles

La rentrée, que va acabar una mica vintage, però que s’ajusta més i millor a l’insípid retorn dels pesos pesants de la televisió, després del periple vacacional, va tenir una guanyadora, ajustada, sí, però guanyadora al cap i a la fi. Sonsoles Onega es va imposar 11,7 a 10,8 a Ana Rosa Quintana. Les dos van arrancar els seus programes. AR, forçada per la maniobra de la seua rival a Antena 3 que va avançar la tornada una setmana abans del previst, va jugar la carta de muntar un cara a cara amb un dels seus enemics irreconciliables: Jorge Javier Vázquez. Greu error. Va ser derrotada en audiència i al plató. Jorge Javier està bregat en aquest tipus de compromisos. La Quintana, no acostumada que el seu entorn li balli l’aigua amb entrevistes a l’estil bany i massatge. Sonsoles va portar la nova col·laboradora, María José Suarez, perquè, a més, parlés del seu ex, Escassi. Però qui va guanyar de debò va ser Adela González (14,7) a Mañaneros de La 1 amb els pares d’Edwin Arrieta. Avui hi ha un desembarcament per terra, mar i aire d’emissores i cadenes. Avui se sabrà la sentència.