Massa teloners

Ho havíem advertit aquí mateix després de la presència de Sofía Suescun al ¡De viernes! de fa quinze dies. En el pròxim estarà la seua mare Mayte Galdeano. Juguen amb les cartes marcades. Tornem a apostar. En l’espai del divendres 6 de setembre, al plató, estaran mare i filla cara a cara o amb Kiko Jiménez, el tercer en discòrdia. I el cas és que, a diferència dels documentals de La 2, que tots asseguren veure i ningú no ho fa, aquí ocorre justament el contrari. El personal renega del programa de Mediaset i després és qui més audiència té. Aquesta vegada un 16,8% que va deixar tremolant El Grand Prix de La 1, amb un 9,8, el seu pitjor registre en anys. Deixant de banda el problema de salut mental que semblen tenir els protagonistes de la baralla i que haurien de ser tractats per especialistes en privat i no en públic –cobrant, està clar– airejant les seues misèries, es veu que a Telecinco estan tan convençuts del seu èxit que deixen el plat fort per al final. Primers teloners, aquesta vegada Lolita, fa una setmana, Latre i Xuso Jones, i després la carnassa. Pesat.