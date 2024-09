La producció és el que té

Creat: Actualitzat:

Teníem el pressentiment que Carlos Latre no va aprofitar la setmana en la qual va estar davant dels seus rivals en el prime time de la temporada televisiva acabada d’estrenar. Al llarg dels cinc programes en què va estar en solitari davant de la petita pantalla, va fer uns registres, que no és que fossin desastrosos, però tampoc no van convidar a l’eufòria més desmesurada, i va alternar més elogis (pocs) i crítiques (més). Avui comença el seu gran rival, el totpoderós i imbatible El Hormiguero a Antena 3. I el dilluns dia 9 ho farà Broncano a La 1 amb La revuelta, finalment títol escollit pels CEO de RTVE. Però, esclar, la diferència estarà en els convidats. Si els de Latre a Telecinco van ser discrets (tret de Luis de la Fuente) en l’estrena, els d’aquesta setmana no provoquen entusiasmes indescriptibles: Luis Zahara i José Coronado (promo d’Entrevías), Camela, Sara Baras, concursants de Gran Hermano (més promoció) i Pedro Piqueras. Pablo Motos jugarà, alerta, amb Rafa Nadal, en la seua rentrée, Leo Harlem, Carolina Marín i Joaquín Sánchez (promoció). La veritat, no hi ha color.