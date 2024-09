Un nou desafiament, i en van...

Creat: Actualitzat:

Ho hem estat advertint des de fa dies. Aquesta arrancada de la temporada televisiva postestiuenca serà de les més disputades que es recorda en anys. En la seua lluita pel lideratge, Antena 3, Telecinco i RTVE (que amb l’Eurocopa i els Jocs Olímpics s’ha posat primera i no vol baixar) estan llançant la casa per la finestra i les seues graelles s’han convertit en una espècie de carrusel d’estrenes per derrotar el seu rival. Si en el prime time se la jugaran Broncano, Latre i Pablo Motos, i a la tarda Ana Rosa i Sonsoles Ónega, ara ve el duel a mort per a la nit dels dissabtes. A l’espera de La Voz per a l’octubre, a Antena 3 emetran quatre especials de Pasapalabra amb motiu de la commemoració del seu programa 1.000. A la tarda arrasa, és veritat, i han recuperat quatre dels seus concursants estrelles recents: Nacho Nagut, Pablo Díaz, Javier Dávila i Sofía Álvarez. Els enfrontaran amb el nou Got Talent de Telecinco, presentat per Santi Millán que jugarà la carta del seu jurat més mediàtic: Tamara Falcó, juntament amb Paula Echevarría, Risto i Flo.