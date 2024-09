El Mag Lari, fora de lloc

Creat: Actualitzat:

A casa, des del retorn del Grand Prix hem acabat enganxant-nos a Vuelvo a empezar, que s’emet a La 1 a continuació. Un programa que pretén mostrar “l’Espanya buida”, que després no ho és tant, a partir de protagonistes, natius o no, que en un moment donat deixen la seua plàcida vida urbanita per tornar a la seua casa natal o a poblacions de menys de mil habitants, per començar de zero. Aquest dilluns, resulta que l’espai es va traslladar fins a Castellserà per ser rebut pel Mag Lari (Barcelona, 1973) que després de passar per Tiana i Tàrrega ha acabat vivint a la petita localitat de l’Urgell. No és que la seua presència estigués malament, però és que no va encaixar mai amb la filosofia del Vuelvo a empezar. Semblava un publireportatge sobre la seua casa encantada, els seus museus, el seu petit Llantiol en què ofereix espectacles de màgia a més de publicitar els seus espectacles i presumir que és el director escènic del Mago Pop. A diferència d’altres, no va socialitzar amb els seus veïns tret d’amb el grup teatral Campi qui Pugui. La veritat, molt fora de lloc.