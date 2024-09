‘Gran Hermano’ dona un respir

Creat: Actualitzat:

Un amic, veient l’Espanya-Sèrbia de dijous, em recrimina que aquesta setmana només escric sobre la guerra RTVE-Atresmedia-Mediaset pel lideratge televisiu. És veritat, però és que al llarg d’aquests últims dies les tres cadenes han tret tota la seua artilleria a les graelles per derrotar l’adversari. I són les tres que tallen el bacallà a Espanya, TV3 a Catalunya a part. El de dijous va ser un cas a part i curiós. No hi va haver un guanyador clar. Per mitjana, Antena 3 va tornar a triomfar amb El Hormiguero (17,4) i Emparejados (14,1), el nou xou de Joaquín, aquesta vegada amb la seua esposa, Susana Saborido, que, al més pur estil Bertín, es va emportar al plató Jesulín i la seua dona, la Campanario. Però és que RTVE va ser la més vista (23,3) amb el futbol i va punxar amb la pel·lícula que va emetre a continuació (8,7). Però Telecinco tampoc no es va quedar enrere. Va superar el caos de Babylon Show (5,9) amb l’estrena de Gran Hermano malgrat que amb certes “trampes”. El retorn del reality no va començar de veritat fins al final d’El Hormiguero. Allò d’abans va ser una llarguíssima prèvia. Va fer un 17,4.