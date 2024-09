‘De viernes’ cotitza a l’alça

Creat: Actualitzat:

Amb Antena 3 retirant-se de la licitació (va emetre la tercera entrega de Padre no hay más que uno), la lluita per l’audiència en el prime time va quedar reduïda a dos programes: la final del Grand Prix a La 1 de RTVE i el De viernes de Telecinco, al qual la guerra dels Galdeano Suescun, ben retroalimentada per la resta d’espais de la cadena, els ha tornat el lideratge. Aquesta setmana no va ser una excepció. Grand Prix (un error emetre’l en divendres) va coronar el poble gadità d’Olvera però va quedar per sota de les baralles familiars de Telecinco, que es va coronar amb un 14,9 per sobre de la resta de la competència. El seu plat fort van ser les acusacions de Cristian Suescun, fill de Maite, germà de Sofia i cunyat de Kiko Jiménez, i ull que la mare d’aquest ja està traient el cap als platós. Per cert, Mediaset ja ha anunciat que Babylon Show passa a emetre’s només de dilluns a dimecres. Cras error. Demà se les veurà de nou amb Pablo Motos, que asseurà al plató Victoria Federica i amb La 1, que estrena nova temporada de MasterChef Celebrity.