La cultura ja no ven

Estrepitós fracàs de l’especial de Pasapalabra amb motiu de commemorar el seu programa número 1.000. Es veia venir, malgrat comptar amb il·lustres triomfadors del concurs. Pasapalabra és un concurs de tarda i té un públic ja fidelitzat des de fa anys que el fa líder en la seua franja horària. Traslladar-lo al prime time va ser un immens error. El gran guanyador de la nit de dissabte va ser Got Talent, que va arrasar. I això que la seua mecànica convida a la controvèrsia. En què es basa el jurat per dilucidar si és millor un cantant, un il·lusionista, un contorsionista o una coreografia xinesa? Tanmateix, potser la clau va ser la presència al jurat de Tamara Falcó, amb la seua dicció, cada vegada més difícil d’entendre, carregada, a més, de tòpics. “O sea...! Permetin-me una reflexió.” Ja sabem que Got Talent està gravat des de fa (moltes) setmanes. Però els responsables no haurien de vetllar perquè els membres del jurat no apareguessin vestits de manera diferent en cada número i suposadament sense haver-se mogut de la taula? La veritat, feia mal als ulls.