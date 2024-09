Una contrarellotge insofrible

Creat: Actualitzat:

Volem pensar que tot es va deure a compromisos comercials d’RTVE o acords amb els principals patrocinadors, perquè altrament no ens entra al cap que a algun responsable de la casa, amb comandament en plaça, decidís oferir íntegra l’última etapa, la contrarellotge individual pels carrers de Madrid de la Vuelta Ciclista a Espanya. En excepció dels últims trenta minuts van ser prop de quatre hores de tedi, sense el més mínim interès, que van obligar el personal, fins i tot els més incondicionals dels aficionats, a canviar de canal (va fer un pèssim 6,6 quan en la resta d’etapes va assolir xifres pròximes al 13 o 14) a l’espera de veure en acció els cinc primers de la general per saber com quedaven finalment al podi. Monòtona, avorrida, amb temps morts que llastaven qualsevol indici d’agilitat, els plats trencats els van pagar Carlos de Andrés i Perico Delgado, que ja no sabien què dir ni qui entrevistar. De fet, a De Andrés se li van acabar els qualificatius d’elogi, i mira que en té, i també les promocions de Broncano i de MasterChef Celebrity.