Resa el manual de la crítica televisiva que mai jutgis un programa el dia de la seua estrena, espera a la segona emissió. I el segon dia del duel Motos-Broncano va registrar un empat tècnic (17,5 a 17,4). El Hormiguero va portar un convidat de perfil baix, tal com estan les coses, Javier Cámara, que va promocionar la seua nova sèrie, i La Revuelta, Najwa Nimri, per contestar, entre altres coses, els seus coits de l’últim mes i les dades del seu compte bancari. Curiós si més no el duel entre les dos cadenes. Cada vegada més s’assembla a una pugna electoral que obligarà a col·locar un mapa acolorit que faria les delícies de García Ferreras. A saber. Motos s’imposa a Andalusia, Aragó, les Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Múrcia i al País Valencià. Broncano a Astúries, les Balears, Catalunya, Euskadi, i la Comunitat de Madrid. La resta, en l’apartat “no saben, no contesten”. A casa, vista la segona entrega, Broncano no ens acaba d’agradar. Continua vocalitzant malament i els seus acudits, tret dels clatellots a Motos, no els entenem. No estem al seu nivell.