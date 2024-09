El doblet de Tamara Falcó

Creat: Actualitzat:

A casa ens preguntem com s’ho deu haver fet Tamara Falcó per saltar-se el contracte d’exclusivitat que tenia firmat amb Atresmedia per formar part del jurat del programa de la competència Got Talent (Telecinco) i continuar apareixent com a tertuliana a El Hormiguero de Pablo Motos a Antena 3. A veure. Aportar, el que es diu aportar, aporta més aviat poc. Deixant de banda que vocalitza molt malament (a la seua companya, a l’hora de col·leccionar portades en revistes del cor, Victòria Frederica, li passa exactament el mateix) i aconseguir embastar cinc frases amb un mínim de coherència, més enllà d’unes rialles i quatre tòpics, és ja una tasca homèrica. Però genera audiència. Ara bé, tornant a la tertúlia de Motos, resulta d’allò més agradable constatar que a la mateixa taula que la marquesa de Griñón s’asseguin els periodistes Nuria Roca i Juan del Val, la separació mediàtica de l’estiu. Els veus i comproves que són carn i ungla: rialles, complicitats, ni un mal gest, ni una mala cara. Això és saber suportar les adversitats amb una actitud positiva.