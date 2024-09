‘Cosas veredes’, amic Sancho

Creat: Actualitzat:

Penso, i ho dic amb el cor, que caldrà anar oblidant-nos ja de comentar diàriament qui va tenir més audiència, si El hormiguero o La revuelta. Ja comença a fer-se pesat. El target televisiu més tradicional, i de més edat, se’n va amb Motos, i la joventut progre, que sembla que ha descobert ara la televisió més enllà de plataformes, internet i xarxes socials, aposta per Broncano. Tanmateix, aquest dijous, i malgrat que els dos van ser superats pel Mònaco-Barça de Champions, va continuar produint un empat tècnic (com en les eleccions, que segons quina esbiaixada lectura es faci del tema guanya un o l’altre) malgrat tenir Antena 3 Antonio Banderas i La 1 convidats de perfil baix, mediàticament parlant. Tanmateix, el que sí que crida l’atenció és que dimecres Motos va superar amb escreix el seu rival amb.. Miguel Ángel Revilla al plató. No sé què té aquest home, però és un veritable imant d’audiència allà on el portin. I per a la setmana que ve, El hormiguero ja ha anunciat Laura Pausini, Ricardo Darín i Johnny Depp, que ve a Sant Sebastià.