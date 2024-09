La punxada de Los Morancos

Creat: Actualitzat:

No cal ser cap llumeneres en comunicació audiovisual per veure la tremenda patacada que s’han donat a La 1 César i Jorge Cadaval amb Ruta Morancos, que s’emet en el denominat (els anglicismes acabaran amb el castellà si no ho han fet ja) Acces Prime Time, la nit dels divendres. Vegem-ho. Primer la competència. Competir amb La Voz (Antena 3), un concurs familiar que, malgrat els seus defectes, que els té, és líder de la nit; i Gran Hermano, que és del poc que li funciona a Telecinco, és enviar el programa a l’escorxador. Un suïcidi televisiu, vaja. La proposta de Los Morancos ja està molt vista, viatjar pel país oferint una espècie de guia cultural, lúdica i gastronòmica, és un recurs ja molt trillat en les programacions de cada cadena, des d’aquell Un país en la mochila de Labordeta. I passa també que Jorge (1960) i César (1964) no només han envellit ells, sinó que el seu humor també. Als vuitanta van fer furor amb el seu Omaíta com a referent, però ara mateix necessitarien una revisió a fons que no fan.