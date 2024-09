‘Fiesta’ es vesteix de friqui

Creat: Actualitzat:

Abans de res, un aclariment. L’entrevista de Fiesta a Rocío Buffolo ni era cap exclusiva ni molt menys mundial. Aquest personatge, que ha trobat un mode de vida efímer, intuïm, al vendre la seua història, tan basta, que ni interessaria a Iker Jiménez, ha corregut ja per les televisions de mig món i ha aparegut en programes de pa sucat amb oli, assegurant que és una dona robot. Sí, han llegit bé, i Emma García, que ja la va promocionar dissabte, també la va tenir diumenge, però no al plató, sinó en una videoconferència. Segons conta aquesta novaiorquesa d’origen argentí, sempre va voler, des de petita, ser un androide. Sí, no és cap broma. Quan va ser major d’edat, es va fer implantar un xip a la medul·la per fer possible la seua mutació. L’entrevista va ser delirant. S’alimenta a base d’olis i cargols. Ni orina, ni defeca, ni es depila. I no es treu mai el vestit espacial amb el qual es mou pel món. A casa seua té dos gossos robots i un nòvio també androide amb qui practica sexe per USB (o sigui, una orgia constant...). Si no fos tan patètic, fins i tot faria gràcia.