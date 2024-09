L’enigma de les audiències

Creat: Actualitzat:

Potser és que ja no tenim remei, perquè només sota aquest punt de vista pot entendre’s que aquest dimecres, a la primera franja nocturna, el programa més vist a la televisió va ser l’especial que Telecinco va dedicar a major glòria de Julián Muñoz, emetent la seua entrevista pòstuma pactada perquè fos emesa una vegada hagués mort. Seguint aquell savi refrany castellà que comença amb un “para lo que me queda en el convento...”, el casat dos vegades amb Mayte Zaldivar i parella d’Isabel Pantoja durant dos anys va aprofitar per no deixar canya dreta (a la tonadillera va ser a qui va atiar més i més fort). El cas és que el morbo de la història del condemnat per la justícia d’aquest país va superar, quines coses!, La Revuelta de Broncano i El Hormiguero de Motos, que van firmar un empat tècnic (16,1 a 16,2). Tanmateix, el gran beneficiat va ser l’estrena de Las abogadas que La 1 va emetre a continuació de Broncano (13,3), una història real de la Transició en aquest país. En canvi, Motos no va aixecar López y Leal contra el canal, que es va quedar en un pobre 6,8.