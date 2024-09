Les fotos més rendibles

Creat: Actualitzat:

Fins i tot els especialistes del món del cor exhibeixen doble moral amb les fotos, ara publicades en una revista dels Països Baixos que mostren de manera explícita la passió de l’emèrit amb Bárbara Rey. Són fotos antigues, sí. I tots sabien que existien, també. Però aquí, per raons òbvies, ningú les havia mostrat. Però ara que ja han vist la llum, tots s’hi han llançat en contra. De fet, en el volàtil univers de la premsa rosa, en la qual un escàndol és immediatament substituït per un altre, ara no es parla de cap altra cosa. Però el més curiós és que ningú discuteix, perquè seria absurd, si són o no certes. La cosa està en qui les va fer (detall insignificant en el context general) i qui les va filtrar a la revista, davant de la impossibilitat de fer-ho en una d’aquest país. I a partir d’allà han tornat a apoderar-se del micro, càmera i plató els implicats: Bárbara Rey, que en aquests temes d’amants del passat està en tots els saraus; la seua filla Sofía, que, vist ara, té la seua gràcia que l’anomenés així; i el seu fill Ángel Cristo Jr. en el paper de dolent. Ahir ja va estar al programa ¡De viernes!