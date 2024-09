Ni escarmenten, ni ho volen

Creat: Actualitzat:

Aquella vella dita que l’home és l’únic animal vivent capaç d’entrepussar dos vegades amb la mateixa pedra dona la sensació que no va amb els CEO de les cadenes televisives d’aquest país. En aquest cas ens estem referint, encara que es pot aplicar a qualsevol altra, a Atresmedia. Acaba de fracassar estrepitosament amb un especial de Pasapalabra, amb l’excusa d’haver arribat als mil programes emesos, emesos en el prime time dels dissabtes, quan incorrerà amb idèntic error amb altres com La ruleta de la suerte enviant a l’escorxador els seus conductors habituals en la sobretaula, Jorge Fernández i Laura Moure. Novament, a les deu, minut amunt minut avall, de la nit de dissabte. És veritat, encara no han debutat i ja els augurem un mal final, però és que no fa falta tenir cap màster en comunicació audiovisual per saber que treure programes consolidats, i de fa anys, a més a més, en una franja horària determinada i traslladar-la a una altra de molt diferent, no és aconsellable. El target del seu teleespectador no és el mateix. I, per tant, pot portar a fracassar.