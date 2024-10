El circ continua obert

Creat: Actualitzat:

A Telecinco quan oloren sang treuen l’ullal i el claven fins al fons. I ara tenen una veritable piscina amb les fotos l’emèrit amb Bárbara Rey, una de les seues amants 35 anys enrere. Després de comprovar com el passat dimecres, l’especial després de la mort de Julián Muñoz, la seua entrevista pòstuma i la seua relació amb Mayte Zaldivar, i amb Isabel Pantoja, va ser líder d’audiència, per a aquesta nit ja han programat un nou extra del ¡De viernes! sobre el tema, el de l’emèrit, no del de Muñoz. Però és curiós el cas. De l’anterior rei d’Espanya no cal entrar a valorar les seues gestes femelleres, que es veu que van ser moltes, i el deixen en una espècie de “prou pena té, el pobre, amb totes les seues coses”, i centren el focus en Bárbara Rey, els diners que es va embutxacar de les arques públiques i de qui va fer les fotos (la cosa està entre el seu fill, aleshores de 13 anys, i un germà de la murciana). I ara ha entrat en lliça el militar retirat Amadeo Martínez Inglés (Saragossa, 1936) dient que encara ronden per allà més vídeos i molts àudios d’allò més sucosos.