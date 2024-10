‘Zenit’ no ha arrancat bé

Creat: Actualitzat:

Zenit, el nou talent de TV3, no ha acabat d’arrancar com s’esperava. És veritat, només s’ha emès una entrega i a Catalunya, el seu hàbitat natural, ha aguantat l’estrebada, però no passaria la prova del cotó fluix en competència directa amb altres cadenes generalistes. I on rau el problema? Existeixen diverses causes. La primera és que el mercat ja està sobresaturat de talents a la recerca del millor en el que sigui. I ja costa sorprendre l’audiència, tret que es tracti d’espectadors que ho aplaudeixen tot. La segona és que la mecànica del xou és certament complexa amb una competència fictícia entre millenials, boomers, centenials i generació X per dilucidar quin tipus de música era la que manava en cada moment. Cosa prou difícil, perquè com es pot valorar si era millor el que s’escoltava als anys 70, 80, 90 o als 2000? Ja ho asseverava un company. Quan has d’explicar de manera massa extensa de què va la cosa, malament rai. Però el pitjor de tot és que tractant-se d’un xou musical, i en directe, el so sigui el que més falla.