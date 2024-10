Sonia, un altre joguet trencat

Creat: Actualitzat:

Ara es compleixen trenta anys de la prematura mort de la madrilenya Sonia Martínez (1963-1994), estrella mediàtica indiscutible d’RTVE, l’única cadena que podia veure’s en aquest país, als vuitanta. I fins i tot a risc de semblar postular-nos per ocupar un càrrec en el departament de recuperació de la memòria històrica de la televisió a Espanya, recordarem la seua (trista) trajectòria. Escollida després d’un càsting per presentar el 1982 3, 2, 1.. contacto, un programa de divulgació científica per als més joves, va tocar el cel quan un any després, el 1983, va substituir Mayra Gómez Kemp al capdavant del Sabadabada, un programa infantil que la va catapultar a la fama: massa portades a les revistes del cor, sèries televisives, pel·lícules (Epílogo de Gonzalo Suárez va ser la més celebrada). La mort de la seua mare, una pillada nua en una revista de tirada milionària durant les seues vacances a Eivissa i un casament desgraciat amb qui no tocava la van conduir a l’infern de les drogues, de les quals ja no va saber sortir. Ara, RTVE li prepara un homenatge.