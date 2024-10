Ranc ‘Mask Singer’

Creat: Actualitzat:

De tots els programes familiars que Antena 3 col·loca en el prime time (La voz, El desafío –que porta mesos gravat amb Victoria Federica i no s’ha tornat a saber-ne res més–, Tu cara me suena...), Mask Singer és el més fluix de tots, o, si ho prefereixen, el menys bo. Mecànica confusa i llastat per dos raons, que pot ser que en siguin més. La filtració, des de la seua temporada inaugural el 2020, que els convidats que s’amaguen rere les aparatoses i estrafolàries màscares i disfresses, firmen per contracte els programes en què han d’aparèixer. Per això, suposades estrelles mediàtiques abandonen de bon començament, com dimecres, Carl Lewis i Ana Obregón. Dos. Los Javis, Calvo i Ambrossi, són un llast amb la seua sobreactuació. Així que no és estrany que fos derrotada per La revuelta de Broncano, i malgrat el truc, que va indignar les xarxes, de començar mitja hora més tard del que havien anunciat per no coincidir amb el programa de La 1. La promoció d’El Hormiguero, que va portar precisament Los Javis, no va servir absolutament de res.