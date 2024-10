Doncs sí, Marc Giró és millor

Creat: Actualitzat:

Un amable lector, sempre a l’aguait, em fa arribar un correu en el qual afirma taxativament que La Revuelta de David Broncano a La 1 és molt bona, però que el LateXou, també al punt de la mitjanit a La 2, és molt millor. Totalment d’acord. Marc Giró assoleix una excel·lència en el seu xou que Broncano encara no ha aconseguit. I, si ens ho permeten, encara en direm més. Quan RTVE feia voltes amb la idea de buscar un programa nocturn que parés els peus a Pablo Motos i el seu Hormiguero per aprofitar la sinergia de lideratge de la casa, aquest estiu després de l’empenta de l’Eurocopa futbolera i els Jocs Olímpics de París, va sonar el nom de Marc Giró (Barcelona, 1974). Va acabar sent descartat perquè, d’una banda, tenien dubtes que la conyeta catalana quallés a l’altiplà i, en segon, que fins i tot acceptant-ho, el seu català no passaria la prova del cotó fluix. Bé! La jugada els va sortir bé, però Giró continua impartint docència a La 2 i ara, després d’un primer exercici en desconnexió, ara ja en obert i sí.. en castellà.