Els “fills de famosos” són una espècie depredadora que té el seu hàbitat natural als platós televisius i les portades de les revistes del cor. Mèrits, el que es diu mèrits, en tenen els justos, o fins i tot menys, però han trobat el seu modus vivendi i no el deixen anar, i així van omplint hores de programació i pàgines en paper cuixé. Amb Tamara Falcó com a summa sacerdotessa (ella juga en lligues superiors), els que ara són al candeler (fins que d’altres els substitueixin) són José María Almoguera, el fill de Carmen Borrego, i Ángel Cristo Jr., el fill de Bárbara Rey. N’hi ha d’altres, sí, des de Rocío Carrasco, Kiko Rivera, Alejandra Rubio, Gloria Ca, Isa Pantoja, però el món, ara mateix, se centra en els dos primers. El fill del domador i de la vedet amant de l’emèrit ha protagonitzat el cap de setmana amb el seu casament. Al TardeAR de divendres es van passar anunciant les imatges exclusives del seu enllaç matrimonial amb Ana Herminia, però no les tenien (l’exclusiva la tenien altres mitjans). Van haver de conformar-se amb imatges d’arxiu i el casament de la seua mare.