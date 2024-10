S’apunten a matinar

Creat: Actualitzat:

A Mediaset s’han posat les piles en la seua lluita per recuperar el lideratge perdut i constatar que no en tenen prou únicament amb realities i programes del cor. Així que han girat els ulls cap a l’àrea d’informatius, i més concretament, cap a la franja horària del matí, i s’han adonat que els seus eren els que arrancaven molt més tard que la resta cedint, per tant, la iniciativa a la competència. Així les coses, i des d’avui mateix, El matinal començarà a les sis del matí de la mà de Bricio Segovia i Laila Jiménez. S’avança una hora i a més es prolonga 30 minuts més, fins a les 08.30, que serà substituït per La mirada crítica, Antonio Texeira i Jano Mecha i rematar-ho, ja a les 10.30, amb Vamos a ver, ja un magazín d’ampli espectre, amb Joaquín Prat i Patricia Pardo. Amb aquesta remodelació s’ajusten a La 1 que arranca també a les 06.00 amb Telediario matinal, TV3, a les 06.00 amb el 3/24 i després Els matins i Antena 3 que programa Noticias de la mañana (06.15) i amb Susanna Griso i el seu Espejo público a continuació (08.15 hores).