Ara va de.. mares

Creat: Actualitzat:

El planter d’on triar conflictes familiars, preferentment, i a poder ser entre mares i fills/filles, és inesgotable. N’acaba una, que mai no es tanca del tot i queda en standby, i ja està llesta una altra d’igual de virulenta o més. A ¡De viernes! de Mediaset, encara que després s’amplifica la cosa en tots els programes satèl·lits de la cadena, aquestes guerres han trobat el seu hàbitat natural. Sense presses, però tampoc sense pauses. Hem assistit a truculentes baralles entre Bárbara Rey i el seu fill Ángel Cristo Jr, i una altra, no menys sagnant, entre Carmen Borrego i el seu fill José María Almoguera. Aquest últim divendres, els CEO de Telecinco van agafar Isa Pi, filla adoptiva d’Isabel Pantoja, i li van dir allò tan futboler d’“escalfa, que surts!”. I vaja si va sortir. Entre llàgrima va i llàgrima ve, i “això ens ho contes després de publicitat”, Isa va dir-ne de tots colors. El que més ha cridat l’atenció va ser el seu examen ginecològic per saber si era o no verge, però la traca final va ser quan va deixar anar: “Si no, què volies, per què em vas adoptar?” Patapam.