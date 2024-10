Cau tot un clàssic

Creat: Actualitzat:

Si no són gaire seguidors de fer zàping amb el comandament a distància, potser no s’han adonat que en l’inici d’aquesta temporada El golazo de Gol ja no està entre nosaltres. Des de la seua estrena el 2017 fins ara, s’havia convertit ja en un petit clàssic a l’hora de la sobretaula (s’emetia de dilluns a divendres a les 14.00 hores), conduït per Manolo Lama (Madrid, 1962), un altre clàssic de la radiodifusió televisiva i radiofònica des del seu debut al Carrousel Deportivo de la SER el 1982. La seua empresa actual, amb problemes econòmics, va aplicar un ERO a 33 treballadors, i ara van prescindir d’aquest programa. Una desgràcia. L’altre dia, recordant-ho, Manolo Lama es va posar a plorar desconsolat per la situació en la qual han quedat molts dels seus companys. I parlant de clàssics. Algú li hauria de dir a un altre clàssic, Carlitos Martínez (la veu de Movistar+), que controli una mica les seues fílies i fòbies quan retransmet un partit del FC Barcelona, sigui a LaLiga o a la Champions. Convindria recordar-li que no tots els espectadors són del mateix equip.