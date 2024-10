Fitxar a casa de l’‘enemic’

Creat: Actualitzat:

Hi ha qui posa el crit al cel quan s’aplica aquesta màxima, però amb els temps que corren allò que el final justifica els mitjans està més vigent que mai. I això s’han aplicat els productors d’El Hormiguero, que veuen com el seu intractable lideratge durant anys s’està diluint com un terròs de sucre davant de la irresistible empenta de La Revuelta de Broncano. Val a recordar que, fa uns dies, una de les més estrepitoses derrotes de Motos va coincidir amb la presència al programa de La 1 de Belén Esteban (Madrid, 1973) acompanyada de María Patiño. Doncs bé, aquest dimecres, Esteban s’asseurà davant de Trancas i Barrancas.P.D.: Se’ns estan posant els pèls com escàrpies quan, arran de l’escàndol d’Errejón, sentim tertulians i periodistes, bé sigui en espais del cor com polítics, assegurar sense rubor que ja ho sabien. Si això és cert i si no es tracta d’un absurd postureig per marcar posició i demostrar que estan més i millor informats que ningú, aquestes afirmacions no amaguen un flagrant encobriment? I això és delicte, no?