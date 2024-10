Seixanta anys fent història

Creat: Actualitzat:

El 27 d’octubre del 1964, és a dir, ara es compleixen 60 anys, a Catalunya es va poder veure a la petita pantalla teatre en català. Es tractava de La ferida lluminosa, l’adaptació teatral de l’obra escrita per Josep Maria de Sagarra, dirigida per Jaume Picas i amb la major part del repartiment que l’havia estat escenificant al teatre Borràs de Barcelona, encapçalat per Jordi Serrat, Paquita Ferràndiz i Carmen Contreras. Es va gravar als estudis de Miramar, a Montjuïc (els de Sant Cugat no es van inaugurar fins al 1983). Miramar es va obrir al públic el 1959 amb un magazín, en castellà és clar, que es titulava Balcón del Mediterráneo, que presentava José Luis Barcelona. I arribats a aquest punt val a recordar que la televisió a Espanya havia d’ubicar-se, segons els experts, a Barcelona, per estar millor comunicada amb Europa, però Franco es va enfurismar i va ordenar que RTVE només podia tenir la seu a Madrid. En qualsevol cas, Miramar va ser la base de grans professionals i millors programes, en català, en desconnexió, i en castellà per a tot l’Estat.