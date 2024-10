Nostàlgia molt mal tractada

Creat: Actualitzat:

Deixin que trenqui una llança en favor de Carlos Mata (72 anys) i de Jeanette Rodríguez (61). Als 80 haurien guanyat qualsevol elecció en aquest país perquè la seua popularitat com a protagonistes del culebró Cristal no tenia límits. Al De viernes els van reunir per recordar vells temps al ritme de Mi vida eres tú, que cantava Rudy La Scala. Bona idea, bàsicament per compensar tanta maldat com destil·la el programa. Però clar, van prioritzar un nou capítol de la guerra d’Isa Pi i la seua mare i la nova polèmica d’Ángel Cristo Jr i el seu casament. Els van fer entrar, a Mata i Jeanette s’entén, a les dos hores i 29 minuts de programa. Amb la publicitat, passada la una de la matinada. Penós, la veritat. I ja posats, que sàpiguen que fa uns dies va morir el cantant i compositor Jack Jones. I qui és, es preguntaran, si no té ja una edat? Doncs algú que va crear i va interpretar una de les sintonies més populars als setanta i que els de la nostra generació taral·legem en més d’una ocasió: la que acompanyava els crèdits de Vacaciones en el mar. Aquí ho deixem.