Es retarda l’estrena

La 1 d’RTVE s’ha posat en un petit embolic amb Pase sin llamar, el teòricament innovador programa que la nit dels divendres havia d’ocupar l’espai que deixa (s’emet només de dilluns a dijous) La Revuelta de Broncano. Els responsables de la cadena es van inventar Pase sin llamar, un programa informal en el qual barrejaran dos reinones de les xarxes socials com són Mariona Casas i Inés Hernand, amb una protagonista dels programes del cor però no pel seu talent professional sinó pels seus encadenaments romànics i ruptures sentimentals. El cas és que tenien pensat estrenar-lo l’1 de novembre, però amb la dana el van ajornar. Aquest divendres tampoc sembla que sigui el dia i ho deixaran per a més endavant. Potser és que no estan gaire segurs de l’èxit (competiran amb ¡De viernes! i La Voz) d’aquesta versió moderna d’aquella La casa de los Martínez que a finals dels 60 arrasava entre el personal amb Julita Martínez i Carlos Muñoz rebent a la seua sala d’estar diversos famosos. Per cert, allà van debutar Rafaela Aparicio i Florinda Chico.