La deriva de ‘Mask Singer’

Ja hem escrit aquí que Mask Singer és el pitjor programa al catàleg d’entreteniment familiar d’Atresmedia, molt per sota de La Voz, i les seues variants com Tu cara me suena o El desafío. El teòricament concurs amb famosos emmascarats, als quals cal descobrir la seua identitat, perd i des que s’ha fet públic que tots els participants firmen per contracte les jornades d’anonimat més; els jurats resulten patètics (Los Javis sobretot) amb tantes ganyotes i posturetes, però a més el llasta l’horari. En principi, s’anuncia, com a començament, les 22.40 de la nit, però no arranca fins a les 23.20 o més, amb la qual cosa a la una de la matinada, sent un dia feiner, encara ningú s’ha tret la careta. Sí, ja li hem vist la cara a Carl Lewis, Ana Obregón, José Luis Rodríguez (El Puma), Manuela Carmena, Miguel Ángel Revilla i, l’última, María José Campanario. Encara queden quatre emmascarats per descobrir. Però és que, a més a més, les audiències són molt fluixes. Un 11,9 va ser l’última. Molt per sota del 14,9 de La Revuelta o el 12,6 d’El Hormiguero.