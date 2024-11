‘El Desafío’ ja té data

Creat: Actualitzat:

S’ha acabat el misteri. I els dubtes. La nova edició d’El Desafío, el programa d’entreteniment d’Antena 3 en el qual un grup de famosos, coneguts i saludats, s’enfronten a les més difícils proves per acabar sent els millors, ja té data d’estrena. Sense concretar el dia, serà un divendres o un dissabte del mes de gener vinent. I on és el problema? Doncs en una de les seues concursants: Victoria Federica, filla de la infanta Elena de Borbó i de Jaime de Marichalar. Des que es va anunciar que hi seria, la resta de l’elenc va quedar en un segon pla: Lola Lolita, Genoveva Casanova (segona en el rànquing), Susi Caramelo, que està en totes; Feliciano López, Roberto Brasero, Manuel Benítez i Gotzon Manlutiz. La Zarzuela va tremolar i Atresmedia va negociar: 20.000 euros per programa. Les “altres” negociacions no van fructificar. Vic serà una mina d’or, per a audiència i patrocinadors. El programa està gravat des del setembre. Les filtracions diuen que la neta de l’emèrit no queda gaire bé. Falta per saber el que s’haurà tallat, o no, en les edicions.