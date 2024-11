Mal títol per a un polític

Creat: Actualitzat:

A veure, no ens sembla ni bé ni malament, que els polítics vagin a buscar-se els vots, els seus i els del seu partit, en platós televisius, malgrat que el personal ja s’hagi escarmentat amb el que es troba en pantalla, que no és cap altra cosa que la versió oficialista de la direcció davant de qualsevol tema que s’abordi, i més si afecta directament les estructures internes i externes del partit. El cas és que l’última a arribar, de fet encara no ho ha fet, és Irene Montero (Madrid, 1968), exministra d’Igualtat, secretària política de Podem i eurodiputada. Aquest dilluns vinent, 18 de novembre, debutarà com a opinant a Cuatro en el programa Todo es mentira que presenta a primera hora de la tarda l’inefable Risto Mejide. S’ha apuntat un bon gol perquè Irene Montero és una política de pes i prestigi. En qualsevol cas, no podem fer menys que somriure’ns al fer un paral·lelisme amb la seua comesa i el nom de l’espai en qüestió. Debutar parlant de les coses divines i humanes dels grans temes que afecten aquest país sota el títol de Todo es mentira, no sé jo..