La Loteria ja és aquí

No cal donar-hi més tombs. L’anunci de la Loteria marca l’inici de Nadal malgrat que, sent estrictes, potser es podria dir que, no perquè els dècims del 22 de desembre ja es comencen a vendre, i a més fins i tot en els més inimaginables i recòndits racons, en plena temporada d’estiu. Apologia de la ludopatia, se’n podria dir. Però anem al que és important, aquesta setmana s’ha estrenat la nova campanya televisiva amb un curt (90 segons en la versió reduïda i prop de cinc minuts en la llarga) dirigit per Félix Fernando de Castro que gira al voltant de la figura del Julián, magníficament interpretat per l’actor aficionat Amadeo Martín, un sexagenari, supervivent al fet que li tanquen el bar de tota la vida en un poblet de Vigo. “Ens n’anem, amic. Aquí ja no ve ningú” li anuncia el taverner i ell respon: “A mi m’agrada aquest lloc, però que hi farem.” I per casualitats de la vida és entrevistat a peu de carrer per anunciar que no té amb qui compartir el seu dècim. Es fa viral i tots els guanyadors acaben compartint-lo amb ell. Molt emotiu, la veritat.