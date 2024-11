Maleïda Eurovisió!

Creat: Actualitzat:

Res. Com diu el bolero, “no hi ha solució, no la trobo.. Només em queda el consol de plorar per dins”. Més o menys és el que els passa als responsables que marquen els passos dels aspirants patris a guanyar Eurovisió. És igual com ho facin: a dit, per concurs, per càsting, per eliminatòries falsejades per les xarxes socials com és el cas de Benidorm Fest.. És igual. El resultat és el mateix: zero patatero. Els sèniors, ja siguin grups, vocalistes masculins o femenins, no vencen des del 1968 (on queda això? amb Massiel i el seu La, La, La i el 1969, amb Salomé, encara que fos compartit, i el seu Vivo cantando. I en el júnior, farcit d’altes i baixes en cada edició, Espanya no guanya des del 2004 amb María Isabel i aquell insofrible Abans muerta que sencilla. Aquest dissabte Madrid va acollir una nova edició dels cadells musicals. Com era d’esperar Chole DelaRosa, la representant espanyola, no va guanyar. El seu Como la Lola va acabar sisè. Caldrà esperar a la pròxima edició. I mira que a La Voz Kids, hi ha base, però és clar, és d’Antena 3.