Ressuscitant velles glòries

El departament forense de Mediaset està ara en hores baixes perquè se’ls estan acabant els cadàvers mediàtics als quals ficar el bisturí. És un tema cíclic, sí, però ara estan en hores baixes. Els nets reials estan en standby; la guerra Cristo-Rey, amb l’emèrit de secundari de luxe, aparcada davant de l’encreuament de querelles que amenacen d’escatxigar la mateixa cadena; les baralles de les filles de María Teresa Campos ja no donen el joc que calia; la bicha Carrasco-Mohedano i el que penja, ni s’esmenta.. Així que, ara mateix, només queden al descobert les baralles de can Pantoja. Amb Isa com a protagonista van estirant la cosa a ¡De viernes!, però com que ja no tenen qui asseure al plató, aquesta passada setmana van ressuscitar a cop de talonari, esclar, una vella glòria televisiva que estava ja en el seu més o menys daurat retir: Raquel Bollo (Sevilla, 1972). Famosa per ser l’ex de Chiquetete, a qui va acusar de violència de gènere en el seu dia, figura com a experta en temes pantojils. La van portar per ficar-hi cullerada. Encara que no va dir res, es va barallar amb tots.