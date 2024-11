Multa grossa al ‘Grand Prix’

Creat: Actualitzat:

RTVE podrà demanar consell a Mediaset, que en això té la mà trencada, però no ho farà perquè, clar, són competència directa. El cas és que el Consell Nacional del Mercat i la Competència li ha imposat una multa, ja no recurrible, de 405.000 euros per publicitat encoberta al Grand Prix emès l’estiu del 2023, concretament els dies 22 i 28 d’agost i 4 de setembre. Es tractava d’una prova en què els concursants dels dos equips participants havien de preparar el màxim d’entrepans de pernil en un temps determinat. El patrocinador era la firma Interporc. Fins aquí més o menys tot correcte però és que tot just acabar el desafiament en pantalla apareixia una promoció de la firma en qüestió. I clar, això sí que és una competència deslleial amb la resta de les indústries de pernil d’aquest país. No cal dir que al Grand Prix del 2024 aquesta prova no va tornar a aparèixer. Això de demanar consell a Mediaset ve a tomb perquè en els últims temps ha anat acumulant sancions per fets similars en els seus programes de màxima audiència.