Nova cancel·lació per al Jorge

Ara mateix, Jorge Javier Vázquez (Badalona, 1970), encara que pugui semblar increïble, només el salva el seu blog a la revista Lecturas, que convenientment reproduït en digitals i xarxes socials el mantenen al candeler. Per la resta, oblidades o aparcades les seues ínfules teatrals. La seua trajectòria professional es manté en un perfil baix, a excepció de les aparicions a les gales de Gran Hermano, amb un prestigi més fictici que real, que semblen més que altra cosa aconsellar que es prengui un, d’altra banda merescut, descans. El cas és que després del fiasco amb les seues històries, publicitades a so de bombo i platerets, per a la nit dels dilluns a dijous, no sembla aixecar cap en programes en els quals no apareixen ni maldats ni maledicències sorgides de les convivències als illots hondurenys o a la casa de Guadalix. A Jorge Javier li van posar, per embolicar la troca, el seu Diario de Jorge a primera hora de la tarda. Un altre fracàs absolut fins al punt que, desemmascarada l’excusa de la competència dels Jocs Olímpics, serà cancel·lat a partir del mes de desembre.