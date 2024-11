Ja sobra tanta hipocresia

Creat: Actualitzat:

Primera consideració. Si tots i totes els qui amenacen d’abandonar Gran Hermano complissin aquestes amenaces, no només de boca que és el que fan tots i totes, sinó de veritat, el reality estrella (de fet no en tenen cap altre) de Telecinco duraria un parell de setmanes, o menys. El programa, ara mateix, és el més fals, manipulat, mal guionitzat i pèssimament interpretat pels personatgets que hi intervenen, i en el qual eleven les seues baralles domèstiques, sense el més mínim interès, i perdonin la frivolitat, al mateix nivell dels conflictes bèl·lics de Putin o de Netanyahu, el premier israelià. Les xarxes socials, que pel seu mal ús són la pandèmia del segle XXI, les expandeixen a partir de l’altaveu dels programes satèl·lit de la cadena que els inflen, en un més que discutible intent de promoció per guanyar audiència. I és clar, sempre hi ha víctimes col·laterals. L’última, ara per ara, ha estat Frank Blanco, del qual han demanat el cap per dir una cosa òbvia sobre el programa: “Si dos concursants tenen problemes amb els altres deu inquilins de la casa, serà per alguna cosa.”